هونغ كونغ تعتمد أطول حجر صحي في العالم للوافدين إليها

المواطن - متابعة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن سلطات هونغ كونغ مددت فترة الحجر الفندقي للوافدين إلى ثلاثة أسابيع، بعد ظهور نسخ متحورة من فيروس كورونا، ليصبح بذلك الحجر الأطول في العالم كله.

وأشارت الوكالة إلى أنه منذ نحو عام يجتاز كل من يدخل هونغ كونغ فحص كورونا ويخضع للحجر الصحي الإلزامي.

حجر إلزامي في فنادق هونغ كونغ:

وكان يسمح في البداية بأن يكون الحجر في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية، ولكن مع استمرار ظهور بؤر التفشي، أصبح الحجر الصحي في الفنادق إلزاميًّا.

وتستخدم الصين المسحة الشرجية لفحص المواطنين بحثًا عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وهي طريقة يقول الخبراء: إنها أكثر دقة وتزيد من فرص اكتشاف الفيروس.

آلية الكشف:

ولجمع العينات يجب إدخال المسحة من 2 إلى 3 سم في المستقيم، ثم تتم إزالة المسحة قبل وضعها بشكل آمن داخل حاوية العينة، ويستغرق الإجراء بأكمله نحو 10 ثوانٍ.

وقد بدأت العاصمة الصينية في استخدام هذه الطريقة للكشف عن المرض بشكل متكرر خلال حملة اختبار جماعي، بعد أن ثبت إصابة طفل يبلغ من العمر تسع سنوات بالفيروس الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات: إنه خضع أكثر من 1000 موظف وطالب في مدرسة الطفل المريض لمجموعة متنوعة من الاختبارات بما في ذلك المسحة الشرجية Anal Swabs، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

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