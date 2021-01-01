هيئة الأفلام تفتح باب التسجيل لبرنامج صناع الأفلام الرقمي

المواطن - واس

تشرع هيئة الأفلام اليوم في استقبال طلبات التسجيل للراغبين في خوض غمار برنامج صنّاع الأفلام الرقمي ( عبر المعهد البريطاني لصناعة الأفلام “BFI” )من خلال المنصة الإلكترونية هنا.

ويوفر البرنامج لصناع الأفلام “المحترفين والهواة” فرصاً تعليمية وتدريبية في مختلف تخصصات صناعة الأفلام، ويأتي هذا العام افتراضياً نظراً للظروف التي يعيشها العالم بسبب جائحة كوفيد 19.

وتسعى الهيئة من خلال البرنامج الذي يأتي ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 وبدعم من وزارة الثقافة إلى تزويد المواهب السينمائية المحلية بموارد معرفية تسهم في تحسين بيئة صناعة الأفلام السعودية وترفع معاييرها نحو مستويات احترافية أعلى.

يذكر أن الهيئة تتعاون إلى جانب المعهد البريطاني لصناعة الأفلام BFI في تنفيذ هذا البرنامج مع مدرسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس آنجلوس USC ومعهد مهارات الإعلام الإبداعي CMS في استوديوهات بن وود في بريطانيا، اللذين سيتاح التسجيل فيهما خلال المدة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الثقافة ترمي إلى تطوير القطاع السينمائي من خلال هيئة الأفلام، وذلك بإطلاق البرنامج لدعم المواهب السينمائية المتخصصة، وتوفير تجربة تطبيقية شاملة تغطي جميع مسارات العملية الإنتاجية في صناعة الفيلم من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنتاج وعمليات التسويق والتوزيع.

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