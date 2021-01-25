المواطن - ترجمة : عمر رأفت

دفع التحديث الذي أجراه تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب السيئ في الفترة الأخيرة إلى استخدام البعض تطبيقات أخرى مثل سيجنال وتليجرام خلال الأيام الماضية.

وحسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أدت الأمور السابقة وخسائر واتساب إلى تأخير تنفيذ الشروط الجديدة الخاصة به، والتي كان من المقرر العمل بها في 8 فبراير المقبل.

تراجع تطبيق واتساب:

خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير، انضم إلى تطبيق سيجنال حوالي 7.5 مليون مستخدم على مستوى العالم، وفقًا للأرقام التي نشرتها لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني، وانضم إلى تليجرام 25 مليون مستخدم جديد.

وتُظهر البيانات التي تتبعها شركة التحليلات App Annie تراجع تطبيق واتساب من ثامن أكثر التطبيقات تنزيلًا في المملكة المتحدة في بداية الشهر إلى 23 بحلول 12 يناير.

على النقيض من ذلك، لم يكن تطبيق سيجنال من بين أفضل 1000 تطبيق في المملكة المتحدة في 6 يناير، ومع ذلك بحلول 9 يناير كان التطبيق الأكثر تنزيلًا في البلاد.

وأخبر نيامه سويني، مدير السياسة العامة لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في التطبيق الشهير، أنه يعتقد أن الهجرة الجماعية من التطبيق مرتبطة بتحديث شروط خدمة الشركة.

وقال: إن الهدف من التحديث هو القيام بأمرين: تمكين مجموعة جديدة من الميزات حول رسائل الأعمال وتقديم توضيحات وتوفير قدر أكبر من الشفافية حول سياسات الشركة الموجودة مسبقًا.

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