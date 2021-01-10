المواطن - متابعة

أعلنت قناة “فوكس نيوز” أن واشنطن تحقق في وجود طرد مشبوه أمام مبنى الكونجرس الأمريكي، وفقًا لما ذكرته قناة “العربية” في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر أنه وبعد حصار مبنى الكونجرس الأمريكي، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي في السعي لتقديم المعتدين إلى العدالة، فقد اقتحم أنصار للرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس، الأربعاء الماضي، للتعبير عن رفضهم إعلان فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة، وعاثوا فسادًا فيه.

والتقطت الكاميرات صورًا لهم وهم يلحقون أضرارًا بمكاتب في الكونجرس، وأبلغ أحد معاوني نانسي بيلوسي، زعيمة الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، عن سرقة جهاز اللابتوب الخاص به.

وألقت السلطات القبض على ريتشارد بارنيت (60 سنة)، مقيم في ولاية أركانساس وأحد المشاركين في الهجوم، وفقًا لبيان لوزارة العدل أوضحت فيه أن العثور عليه لم يكن ينطوي على أية صعوبة.

وظهر بارنيت في صورة انتشرت على نطاق واسع جالسًا على مقعد نانسي بيلوسي، بينما يضع قدمه على مكتبها، وهو الآن يواجه اتهامات بسرقة ممتلكات عامة وجرائم أخرى.

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