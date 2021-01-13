واشنطن تفرض عقوبات على 16 كيانًا وشركة تابعة لإيران

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على 3 أفراد و16 كيانًا، منها شركات تابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وشملت العقوبات منظمتين إيرانيتين يسيطر عليهما المرشد الإيراني علي خامنئي.

نظام الملكية الفاسد:

إلى ذلك، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: إن المنظمتين تمكنان النخبة الإيرانية من الاستمرار في نظام الملكية الفاسد لقطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أمس الثلاثاء في سلسلة تغريدات على “تويتر” أن 100 شركة كبرى قامت بسحب أو إلغاء استثماراتها من إيران جراء العقوبات الأمريكية.

وأشار بومبيو إلى أن 30 دولة توقفت عن استيراد منتجات إيران النفطية، موضحًا أن العقوبات على إيران منعتها من بيع 2 مليون برميل يوميًّا.

إيران ودعم القاعدة:

وقبل تغريداته، أكد بومبيو في مؤتمر صحافي، أن نظام إيران ساعد تنظيم القاعدة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، مؤكدًا أن القاعدة وإيران محور الدمار في العالم.

إلى ذلك، أضاف بومبيو في مؤتمره الصحافي أن إيران سمحت لعناصر القاعدة بحرية التواصل مع الخارج، وحرية الحركة في الداخل، واصفًا إيران بأنها أفغانستان الجديدة بالنسبة للقاعدة.

عقوبات تشمل صناعة الفولاذ:

وفي الخامس من الشهر الحالي، فرضت واشنطن عقوبات على إيران ركزت على قطاع صناعة الفولاذ، حيث شملت العقوبات 12 من منتجي المعادن في إيران. كما تم فرض عقوبات على شركة صينية لبيعها منتجات لشركات معادن إيرانية.

وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات في 17 ديسمبر الماضي على 4 شركات، سهلت تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية.

وفي حين أشارت الخزانة الأمريكية إلى أن الصادرات البتروكيماوية تشكل مصدر تمويل مهم لإيران، قالت: إن إيران تستخدم عائدات البتروكيماويات لتمويل الجماعات الإرهابية.

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