وزارة الرياضة تُحدد لـ النصر و4 أندية شروط نيل شهادة الكفاءة المالية

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة الكفاءة المالية بـ وزارة الرياضة للأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية شروط الحصول على الشهادة خلال الفترة المقبلة.

وجاءت بيان الوزارة كالتالي: “تود لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية أن تعلن أنه وبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية من مؤشرات ساهمت بشكل فاعل في تخفيض التزامات الأندية الرياضية بشكل ملحوظ وسداد التزامات مالية شارفت مبلغ الـ100 مليون ريال، ورغبة من اللجنة في تعزيز هذه المكتسبات لضمان استدامة العمل المالي في الأندية بالشراكة مع إداراتها، والتي أبدت تعاونًا جادًّا لرفع جودة العمل المالي في الأندية الرياضية؛ فقد عقدت اللجنة اجتماعها اليوم السبت 25 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 9 يناير 2021م، وأصدرت قرارها بالاستناد إلى نص المادة 24 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية القاضي بإتاحة الفرصة للأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية بالحصول عليها بعد تحقيق المتطلبات التالية”.

وأضاف بيان وزارة الرياضة: “1. سداد كافة الالتزامات المالية واجبة السداد حتى تاريخ 30 أكتوبر 2020م، على أن لا يتم جدولة أي من هذه الالتزامات.

سداد رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 2020م لنشاط كرة يكون آخر موعد لتقديم المستندات المؤيدة لتحقيق الالتزامات هو تمام الساعة 3 مساء يوم 21 يناير 2021م”.

وتابع بيان وزارة الرياضة: “وإذ تعلن اللجنة ذلك تعزيزًا لمبدأ الشفافية، ولتؤكد حرصها على مواصلة العمل لتحقيق أهداف الكفاءة المالية من خلال الإشراف على تطبيق اللوائح والضوابط والمعايير المنظمة لعمل الأندية بهدف حماية مصالحها من تراكم الديون وتعثر سدادها، والوقوع تحت إجراءات قضائية تعرقل مسيرتها عن تحقيق أهدافها، كما تجدد اللجنة شكرها للأندية الرياضية لعملها الدؤوب خلال الفترة الماضية ولما تحقق من نتائج ملموسة كان لها الأثر الواضح في تقليص التزامات الأندية الرياضية على نحو يصب في تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة العمل فيها”.

وكان النصر و4 أندية وهم الباطن والاتحاد والاتفاق والوحدة لم يحصلوا على شهادة الكفاءة المالية مؤخرًا.

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