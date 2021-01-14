وزير الإعلام اليمني يكشف عن تطورات جديدة حول ملف صافر

المواطن - الرياض

أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل مراوغتها في ملف ناقلة النفط صافر.

وأضاف الإرياني، عبر حسابه في “تويتر”، أن ميليشيا الحوثي تراجعت عن التزاماتها المعلنة بالموافقة على السماح خبراء تابعين للأمم المتحدة بإجراء عملية الفحص الفني وتقييم الأضرار وصيانة ناقلة النفط صافر نهاية شهر يناير الحالي.

وتابع: “ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها مليشيا الحوثي عن التزاماتها بخصوص صافر، التي تحتوي على أكثر من مليون برميل نفط، وتهدد بأكبر كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في التاريخ البشري، فقد سبق وأعلنت الموافقة على السماح للفريق بالصعود للناقلة في يونيو 2020، قبل أن تتراجع عن التزاماتها”.

وأضاف: “الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن السيد مارتن غريفيث مطالبين بإيضاح الحقائق، وكشف تفاصيل تنصل مليشيا الحوثي الإرهابية عن الاتفاق، وحشد الدعم الدولي للضغط على المليشيا للوفاء بالتزاماتها ووضع حد للكارثة الوشيكة التي تهدد اليمن والإقليم والعالم”.

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