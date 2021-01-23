وزير الإعلام ناعيًا الأديب عبدالله مناع: أفنى حياته لخدمة الصحافة والأدب

المواطن - الرياض

نعى وزير الإعلام المكلف، ماجد عبدالله القصبي، الكاتب والصحفي والأديب الدكتور عبدالله مناع، الذي وافته المنية في وقت سابق من اليوم السبت.

وقال: إن مناع كان أحد الرواد الذين أفنوا حياتهم لخدمة الصحافة والأدب، معربًا عن أحر تعازيه لأسرته ومحبيه.

وكان الكاتب عبدالله مناع رحل عن عالمنا اليوم، لينهي رحلته الأدبية الطويلة، التي بدأت مع مطلع ستينيات القرن الماضي بمجموعة قصصية تحمل اسم “لمسات”.

الإعلام تنعى الأديب الراحل:

ونعت وزارة الإعلام الصحفي والأديب الراحل عبدالله مناع، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، بقولها: “تنعى وزارة الإعلام الصحفي والأديب عبدالله مناع الذي وافته المنية بعد مسيرة إعلامية وثقافية حافلة.. نسأل الله له الرحمة والمغفرة”.

ولد مناع في حارة البحر في مدينة جدة في 15 صفر 1359هـ الموافق 1939م، وحصل على الابتدائية من المدرسة السعودية بحارة الشام، وعلى الكفاءة المتوسطة من المدرسة الثانوية السعودية.

كما حصل الأديب الراحل على الثانوية العامة التوجيهية القسم العلمي من المدرسة السعودية الثانوية بالقصور السبعة في البغدادية.

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