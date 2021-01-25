وزير التجارة: صندوق الاستثمارات حقق مستهدفاته باستحداث 331 ألف وظيفة

المواطن - الرياض

أكد وزير التجارة، ماجد القصبي، أن صندوق الاستثمارات العامة حقق مستهدفاته بمضاعفة أصوله لـ1.5 تريليون ريال، وتحفيز 10 قطاعات جديدة مستحدثًا 331 ألف وظيفة.

وأضاف القصبي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه يأتي اعتماد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإستراتيجية الصندوق يوم أمس لترسيخ مكانته عالميًّا.

ووافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على اعتماد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

أهداف الصندوق: وقال ولي العهد: إن الصندوق سيعمل خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنويًّا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي. وتابع الأمير محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات ساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، كما أنه تمكن من الوصول لمستهدفات إستراتيجية مهمة.

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