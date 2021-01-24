وزير التعليم: في اليوم العالمي للتعليم نحتفي بنجاحات السعودية

المواطن - الرياض

أعرب وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، عن فخره واعتزازه بما حققته السعودية من نجاحات غير مسبوقة في التعامل مع جائحة كورونا.

في #اليوم_العالمي_للتعليم؛ نحتفي بما تحققه المملكة بتوجيهات قيادتها -أعزها الله- من نجاحات غير مسبوقة في التعامل مع جائحة #كورونا، وما يبذله الباحثون وأعضاء هيئة التدريس والمعلمون والمعلمات والمدربون والإداريون من جهود وطنية مخلصة، لاستمرار #التعليم_عن_بُعد، وخدمة أبنائنا الطلبة. pic.twitter.com/kMKO9rqgZK — د. حمد بن محمد آل الشيخ (@minister_moe_sa) January 24, 2021

نجاحات غير مسبوقة

وقال حمد آل الشيخ، في تغريدة عبر “تويتر”: “‏في اليوم العالمي للتعليم؛ نحتفي بما تحققه المملكة بتوجيهات قيادتها -أعزها الله- من نجاحات غير مسبوقة في التعامل مع جائحة كورونا، وما يبذله الباحثون وأعضاء هيئة التدريس والمعلمون والمعلمات والمدربون والإداريون من جهود وطنية مخلصة، لاستمرار التعليم عن بُعد، وخدمة أبنائنا الطلبة”.

اليوم العالمي للتعليم

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قررت إعلان يوم 24 يناير يوما دوليا للتعليم (link is external)، احتفاءً بالدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية.

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