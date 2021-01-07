‎الرئيسية
جديد الأخبار
وزير الحرس الوطني وعدد من منسوبي الوزارة يتلقون لقاح كورونا

وزير الحرس الوطني وعدد من منسوبي الوزارة يتلقون لقاح كورونا

2021/01/07
الساعة 10:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
وزير الحرس الوطني وعدد من منسوبي الوزارة يتلقون لقاح كورونا
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية
1 لقاح كورونا في السعودية
2 فيروس كورونا المتحور

تلقى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر وعدد من منسوبي الوزارة اليوم الخميس الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).

لقاح كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-12-2020 ، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

ErJfRvjXAAALLOv

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح كورونا من إنتاج فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

ErJgIg3W4AA45d5

فيروس كورونا المتحور

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أكد في وقت سابق أن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة ويُتابع باهتمام، حيث حرصت القيادة الرشيدة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى يتم فهم أثر هذا التحور في الفيروس.

وأوضح الربيعة، أن الفيروس المتحور ليس أشد ضراوة من الفيروس الدارج حاليًا، مشيرًا إلى أن فعالية اللقاحات غالبًا لن تتأثر بهذا التحور، وهذه أمور مبشرة بالخير، فيما لا يزال تقييم سرعة انتشاره تحت الدراسة.

بدوره أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه في حال وجود “تحور” كبير في الفيروس سيكون هناك لقاحات فعالة، موضحًا أن بعض الطفرات المستجدة تؤدي إلى ضعف الفيروس، ولا يوجد أي تغير في خطط إعطاء اللقاح ضد الفيروس.

ErJgM7PXYAEmT42  ErJfRvvXUAAbiHY ErJfRvtWMAwzIS8


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :