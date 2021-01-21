وزير الخارجية: متفائلون بعلاقة ممتازة مع أمريكا تحت إدارة بايدن

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن المملكة متفائلة بعلاقات ممتازة مع الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الديمقراطي الجديد جو بايدن.

وزير الخارجية يؤكد على الملفات المشتركة

وأشار الوزير في تصريحات نشرتها “العربية ” إلى أن التعيينات في إدارة بايدن تدل على تفهمها للملفات المشتركة.

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية إنه على النظام الإيراني أن يغير أفكاره ويركز على رخاء شعبه.

العلاقات السعودية الأمريكية

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعث في نوفمبر الماضي، برقية تهنئة لفخامة السيد جوزيف بايدن بمناسبة فوز فخامته في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار .

وأشاد ـ أيده الله ـ بهذه المناسبة بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد جوزيف بايدن بمناسبة فوز فخامته في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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