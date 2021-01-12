وزير الرياضة عن داكار المستقبل: قفزة نوعية لبيئة صحية مستدامة

المواطن - مروة نبيل

أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته باعتماد فئتي السيارات والشاحنات على الطاقة البديلة في عام 2030 خلال منافسات رالي داكار.

وزير الرياضة يتحدث عن داكار المستقبل:

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إقامة رالي داكار المستقبل في عام 2030 بسيارات وشاحنات تستخدم الطاقة البديلة قفزة نوعية لبيئة صحية مستدامة”.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قائلًا: “وخطوة نحو تحقيق رؤية ولي العهد التي أعلنها من خلال مشروع ذا لاين الذي سيكون ثورة حقيقية في الطاقة المتجددة ومصدر إلهام لكل العالم”.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت، قبل قليل، عن اعتماد فئتي السيارات والشاحنات على الطاقة البديلة كليًّا في رالي داكار عام 2030، وأكد مايك هورن في فيديو قائلًا: “علينا تغيير الطريقة التي نمارس بها رياضة المحركات”.

رالي داكار السعودية:

واستضافت السعودية النسخة 42 من الرالي، وتُعتبر أول نسخة تُقام في قارة آسيا التي أُقيمت عام 2020، وتم عقد شراكة مع داكار يمتد إلى 10 سنوات، وأُقيم أول سباق في المملكة خلال الفترة من 5 حتى 17 يناير 2019.

وانطلق رالي السعودية 2021 الأسبوع الماضي، وسيستمر حتى 15 يناير، ويضم السباق جوانب تقنية أكثر، ويتحدى المشاركون لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير، وستكون هناك أماكن مختلفة وتحديات أصعب.

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