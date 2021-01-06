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وزير الرياضة يبحث مع رئيس فيفا تطوير العلاقات
وصل إلى الرياض اليوم

وزير الرياضة يبحث مع رئيس فيفا تطوير العلاقات

2021/01/06
الساعة 1:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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وزير الرياضة يبحث مع رئيس فيفا تطوير العلاقات الفيصل وإنفانتينو
المواطن - مروة نبيل
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1 وزير الرياضة يستقبل إنفانتينو
1.1 التعاون بين السعودية وفيفا

وصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو إلى العاصمة الرياض، ظهر اليوم، وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في استقباله.

وزير الرياضة يستقبل إنفانتينو

وكان في استقبال رئيس فيفا في مطار الملك خالد الدولي، بصحبة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساعده عبدالله الدلاك، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل.

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من استقبال وزير الرياضة لرئيس فيفا اليوم، من أجل مناقشة سبل التعاون بين الطرفين.

 

وزير الرياضة مع رئيس فيفا
الفيصل مع رئيس فيفا

التعاون بين السعودية وفيفا

وتأتي هذه الزيارة في إطار تطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين نحو تحقيق مستقبل زاهر لكرة القدم، وبحث سبل التعاون بين الجانبين بما يخدم هذه الرياضة الشعبية العالمية.

كما أنها تأكيد لدور السعودية الريادي على خارطة كرة القدم العالمية، وامتدادًا لدعم مسيرة الاتحاد الدولي للعبة نحون تحقيق الرؤى والأهداف المشتركة التي تخدم الكرة.

عبدالعزيز بن تركي الفيصل وإنفانتينو
الفيصل وإنفانتينو

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