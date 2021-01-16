وزير الرياضة يشكر القيادة على تذليل المصاعب بعد نجاح رالي داكار 2021

المواطن - محمد سمعه

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خالص الشكر والتقدير لـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وذلك بعد الدعم الذي أدى لتذليل كافة المصاعب لاستضافة رالي داكار السعودية 2021 بعد نهاية منافساته أمس الجمعة.

وزير الرياضة يؤكد نجاح الحدث بفضل دعم القيادة

وغرد الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “يسرني أن أرفع خالص الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعمهما واهتمامهما حفظهما الله وتذليل كافة المصاعب لاستضافة رالي داكار السعودية 2021، رغم ظروف جائحة كورونا، والحمدلله على ما تحقق من نجاح بفضل هذا الدعم”.

الأبطال الأوائل في سباقات رالي داكار

وفي وقت سابق، كشف حساب وزارة الرياضة عبر “تويتر” الأبطال الأوائل في كل فئة من فئات سباقات الرالي وجائوا كالتالي: “كيفن بينافيديس بطل سباقات الدراجات النارية، مانويل أندوخار بطل سباقات الدراجات النارية الرباعية، ديميتري سونيكوف بطل سباقات الشاحنات، بيتر هانسل بطل سباقات السيارات، فرانشيسكو لوبيز بطل سباقات المركبات الصحراوية الخفيفة”.

وكان السائق السعودي يزيد الراجحي أنهى منافسات الرالي محتلًّا المركز الـ15 في الترتيب العام.

وعلق الراجحي قائلًا: “الحمد لله انتهينا من الرالي في المركز الـ15 بالترتيب العام رغم التحديات الكبيرة التي واجهتنا، إنجاز بصراحة الحمد لله وقدمنا كل ما نستطيع وزيادة”.

وتألق الراجحي بشكل لافت في منافسات الرالي، ونجح في تصدر المرحلتين السابعة والعاشرة، ليكون أول سائق سعودي يفوز بمرحلة من السباق “فئة السيارات”، على أرضه وبين جماهيره.

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