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وزير الرياضة يكافئ الاتحاد بـ3 ملايين ريال
بعد تأهله لنهائي البطولة العربية

وزير الرياضة يكافئ الاتحاد بـ3 ملايين ريال

2021/01/12
الساعة 11:19 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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وزير الرياضة يكافئ الاتحاد بـ3 ملايين ريال احتفال اللاعبون
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 وزير الرياضة يكافئ الاتحاد:
2 العميد يواجه الرجاء المغربي:

وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتقديم مكافأة مالية لنادي الاتحاد، بعد تأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

وزير الرياضة يكافئ الاتحاد:

وأضاف بيان وزارة الرياضة: “جاء ذلك دعمًا لنادي الاتحاد وتأكيدًا للاهتمام الذي توليه قيادة وطننا الغالي لكافة الفرق السعودية في مشاركاتها الخارجية في مختلف الألعاب والمنافسات، وبما يحفزها على تقديم المستوى المأمول الذي يعكس مدى تطور الكرة”.

وواجه العميد فريق الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، في إياب نصف نهائي البطولة العربية، وفاز العميد في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بنتيجة 4/ 3 بمجموع المباراتين.

الاتحاد

العميد يواجه الرجاء المغربي:

ومن المقرر أن يواجه العميد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية، وذلك بعدما خطف بطاقة التأهل على حساب الإسماعيلي المصري بنتيجة 3/ 1 بمجموع المباراتين.

الرجاء
احتفال اللاعبون

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