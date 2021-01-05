وزير الرياضة يُهنئ الاتحاد بالتأهل لنهائي البطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

هنأ وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مجلس إدارة نادي الاتحاد وجماهيره بتأهل الفريق الأول لكرة القدم لنهائي البطولة العربية.

وزير الرياضة يُهنئ الاتحاد:

وأجرى وزير الرياضة اتصالًا هاتفيًّا برئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، وأشاد بالمستويات الفنية الكبيرة التي ظهر بها الفريقان خلال البطولة العربية، متمنيًا في الوقت ذاته لفريق الشباب حظًّا أوفر في المنافسات المقبلة.

وكان الاتحاد قد واجه الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، في إياب نصف نهائي البطولة العربية، وانتهت المباراة بتحقيق العميد لفوز في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نهائي البطولة العربية:

وينتظر نادي الاتحاد، الفريق المتأهل من مواجهة الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاته في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علمًا بأن الفريق المصري فاز على أرضه ذهابًا بهدف دون رد.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرجاء المغربي ضد الإسماعيلي المصري، يوم الاثنين الموافق 11 من شهر يناير الجاري، على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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