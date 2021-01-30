وزير الرياضة يُهنئ النصر بعد تتويجه بـ السوبر

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على تهنئة النصر، بعد فوزه بكأس السوبر السعودي على حساب الهلال بثلاثية دون مقابل.

وغرد وزير الرياضة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “ألف مبروك فوز العالمي بكأس السوبر، وحظًّا أوفر لفريق الهلال، مباراة ممتعة بين الفريقين، شكرًا للاعبين على الأداء والجهد الكبير”.

وزير الرياضة يُتوج النصر بـ السوبر:

وكان الأمير عبدالعزيز الفيصل توج العالمي باللقب، بعد الفوز على نادي الهلال.

وصعد إلى المنصة الرئيسية لاستلام الكأس كل من صفوان السويكت رئيس العالمي والمدرب الكرواتي ألين هورفات واللاعب عبدالله مادو قائد العالمي في المباراة.

ثلاثية نصراوية تحسم اللقب:

وسجل لأصفر العاصمة في مباراة الهلال كل من البرازيلي بيتروس والمغربي حمدالله واللاعب سامي النجعي.

شارك الخبر