وزير الطاقة: السعودية عملت مع شركائها لتخفيف آثار كورونا

المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن السعودية عملت مع شركائها في أوبك وأوبك+ بالإضافة إلى دول مجموعة العشرين على نهج شامل للتخفيف من آثار جائحة كورونا.

#وزير_الطاقة: المملكة عملت مع شركائها في أوبك وأوبك+ بالإضافة إلى دول مجموعة العشرين على نهج شامل للتخفيف من آثار جائحة كورونا.#مبادرة_مستقبل_الاستثمار #صحيفة_المواطن

pic.twitter.com/6mrzRQgUor — صحيفة المواطن (@almowatennet) January 27, 2021

وقال وزير الطاقة في كلمته اليوم خلال منتدى مستقبل الاستثمار الرابع في الرياض إن الموقف الذي شهده العالم ولا يزال يشهده حتى الآن يتطلب نهجًا متعدد الأطراف بانسجام وتماسك وجهود متسقة لمواجهة تداعياته.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان : كان لدينا يقظة حول التغير المناخي، ولدينا سجل حافل بتقليل الانبعاثات، وملتزمون بحياديتها.

وكان محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ياسر بن عثمان الرميان، افتتح اليوم، النسخة الرابعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت شعار النهضة الاقتصادية الجديدة، بمشاركة أكثر من 140 متحدثًا بارزًا.

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