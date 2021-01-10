وصفة حلوى الدحدح

تعد وصفة حلوى الدحدح واحدة من أشهر وصفات المطبخ الفلسطيني، فهي تتميز بمكوناتها البسيطة، وفي نفس الوقت تتميز بمذاقها الرائع، وبسهولة شديدة يمكن أن تقوم ربة المنزل بتحضيرها لأفراد عائلتها.

وصفة حلوى الدحدح بحشوة القرفة

سوف يقدم لنا اليوم موقع المواطن وصفة حلوى الدحدح الفلسطينية، التي تتميز بمذاقها الرائع الذي لا يمكن أن يقاوم، وسوف يقدمها لنا بأكثر من طريقة، كي تستطيع ربة المنزل أن تختار من بنهم الطريقة التي تتناسب معها، والتي يفضلها أفراد عائلتها.

المكونات المطلوبة

كوبان من دقيق السميد. كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول. ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. ملعقة صغيرة ممسوحة من الكركم المطحون. كوب ونصف من السكر الأبيض الناعم. كوب وربع من الزيت النباتي. نصف كوب من السمن، ويمكن استبدالها بالزبدة.

المكونات المطلوبة للحشوة

كوبان من السميد الخشن. كوب من جوز الهند الناعم. نصف كوب من الزيت النباتي. ملعقتان كبيرتان مملوءتان من القرفة الناعمة. كوب من السكر الأبيض الناعم.

طريقة التحضير

قد تحتاج وصفة حلوى الدحدح إلى مرحلتين للتحضير وهم:

تحضير العجينة

قومي في البداية بإحضار وعاء كبير، ثم قومي بوضع ب مقدار الدقيق الأبيض ودقيق السميد من بعد نخلهم جيدًا، ومن بعدها قومي بإضافة لهم جوز الهند والزيت وأيضًا السمن.

ثم قومي أيضًا بإضافة الكركم ومن بعدها قومي بتقليب كافة المكونات مع بعضهم البعض، حتى تمتزج كافة المكونات مع بعضها البعض، لتحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.

ثم قومي بتغطية هذه العجينة وتركها جانبًا لحية الحاجة إلى استخدامها.

تحضير الحشوة

قومي بوضع كافة مكونات الحشوة في وعاء عميق مع تقليبهم مع بعضهم جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات.

ثم من بعدها قومي بإضافة القرفة لهم كي تحصلي على لون أغمق للخليط، وأيضًا مذاق مميز.

طريقة التحضير

قومي بإحضار صينية خبز مناسبة ثم يجب أن تقومي بدهنها بمقدار مناسب من السمن، ومن بعدها عليكي أن تقومي بتقسيم العجينة إلى قسمين.

قومي بفرد جزء من العجينة باصينية ومن فوقها قومي بإضافة الحشوة مع توزيعها بجميع أنحاء الصينية.

ومن فوقها قومي بوضع الجزء الآخر من العجين، ثم قومي بعمل خطوط رفيعة على الجينة بطرف شوكة رفيعة.

قومي بإدخال الصينية بفرن ساخن مسبقًا على الرف الأوسط، وانتظري حتى تبدأ الأطراف تحمر.

ثم من بعدها قومي بإشعال الشواية حتى يحمل الوجه ويصبح لونها رائع.

بعد التأكد من النضج قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتى تبرد بعض الشيء، ومن ثم قومي بتقطيعها وتزينها بالقليل من جوز الهند الناعم.

وصفة حلوى الدحدح الفلسطيني بمكونات بسيطة

المكونات المطلوبة

أربع أكواب من دقيق السميد. كوب من الدقيق الأبيض. كوب ونسف من السمن المخلوط بالزيت النباتي بنسبة واحد إلى واحد. ملعقة من الخميرة البيرة. ملعقة كبيرة ممسوحة من البيكج باودر. ملعقة ونصف من ماء الورد. كوب من اللبن الدافئ. رشة من الكركم. ملعقتان كبيرتان من اللبن البودرة.

المكونات المطلوبة للحشوة

كوبان من دقيق السميد. كوب من السكر الأبيض الناعم. نصف كوب من جوز الهند الناعم. ملعقة كبيرة من القرفة. خليط من الوز وعين الجمل المجروش. كوب من الحليب الدافئ.

طريقة التحضير

في وعاء عميق قومي بوضع دقيق السميد والدقيق الأبيض والخميرة والبيكنج باودر، ثم قومي بتقليبهم مع بعضهم جيدًا.

ومن بعدها قومي بإضافة لهم السمن، ثم قومي بتقليبهم جيدًا حتى يتشرب الدقيق مقدار السمن بالكامل.

ثم من بعدها عليكي بإضافة الحليب بالتدريج مع العجن المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة، ثم قومي بتغطيتها حتى لا تجف لحين الحاجة إلى استخدامها.

ثم عليكي أن تقومي بإحضار الحشوة، وذلك من خلال القيام بإضافة كافة مكونا الحشوة لطبق عميق، مع إضافة لهم الحليب.

ومن بعدها قومي بتقليب هذه المكونات مع إضافة لها الحليب بالتدريج لتحصلي على حشوة متجانسة.

هنا قومي بتقسيم العجينة السابقة إلى قسمين، ثم قومي بدهن صينية خبز بالقليل من السمن، ثم قومي بفرد النصف الأول من العجينة بالصينية.

ومن بعدها قومي بتوزيع الحشوة بالصينية، ومن فوقها قومي بإضافة النصف الآخر من العجينة مع الاهتمام بفردها بجميع أنحاء الصينية.

وهنا قومي بعمل بعض الخطوط الرفيعة على الوجه باستخدام شوكة رفيعة، من أجل صنع بعض الفراغات بالعجينة.

ثم قومي بوضع الصينية بالرف الأوسط بفرن ساخن مسبقًا، ثم انتظري حتى تبدأ الأطراف تحمر، ومن بعدها عليكي أن تقومي بإشعال الشواية حتى تنضج.

قومي بإخراج الصينية من الفرن واتركيها حتى تبرد، ومن الممكن أن تقومي بإضافة لها القطر البارد، ثم قطعيها وقدميها.

وصفة حلوى الدحدح بطعم لذيذ

المكونات المطلوبة

اثنان كيلو من دقيق السميد وقومي بإنقاص منهم ثلاث أكواب لتستخدميهم في الحشوة. كوب من الزيت النباتي. كوب من جوز الهند الناعم. ثلاث ملاعق صغيرة من القرفة. ثلاثة أكواب من السكر الأبيض الناعم. كوب من الدقيق الأبيض المنخول. كوب من السمن النباتي. نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. ملعقة كبيرة من الخميرة. ملعقة صغيرة من العصفر. كوبان من الحليب الفاتر.

طريقة التحضير

كي تستطيعي أن تقومي بتحضير الحشوة عليكي أن تقومي بوضع ثلاثة أكواب من دقيق السميد بوعاء مناسب، ثم قومي بإضافة لهم القرفة وجوز الهند والسكر ثم قومي بتقليبهم مع بعضهم.

من الممكن أن تقومي بإضافة لهم القليل من الماء حتى تتماسك الحشوة قليلاً، ومن ثم يجب أن تقومي بتحضير العجينة.

قومي بوضع ما الكمية المتبقية من السميد مع كوب الدقيق بوعاء عميق، ومن ثم قومي بإضافة الخميرة والبيكج باودر والعصفر والزيت والسمن، ثم من بعدها قومي بفركهم جيدًا.

وبالتدريج قومي بإضافة الحليب مع العجين لحين الحصول على عجينة مطاطية يمكنك فردها.

قسمي هذه العجينة إلى قسمين، ثم ضعي أحد القسمين بصينية خبزك مدهونة بالسمن، ومن فوقها قومي بتوزيع الحشوة، ومن فوقها ضعي الجزء الآخر من العجينة.

ادخلي الصينية الفرن الساخن حتى تنضج، ثم قومي بإخراجها وتركها حتى تبرد لتقطع وتقدم.

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