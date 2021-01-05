وصول ولي عهد البحرين لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان

المواطن - الرياض

وصل ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في محافظة العلا لحضور فعاليات القمة الخليجية الـ 41 في العلا، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقدمة مستقبلي ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد.

هذا وبدأ قادة ورؤساء دول مجلس التعاون في الوصول إلى العلا لحضور اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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