وصول ولي عهد البحرين لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان

المواطن - الرياض
وصل ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في محافظة العلا لحضور فعاليات القمة الخليجية الـ 41 في العلا، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
#عاجل_السعودية | وصول سمو ولي عهد مملكة البحرين إلى محافظة #العلا وفي مقدمة مستقبليه سمو #ولي_العهد. #القمة_الخليجية_في_العلا#القمة_الخليجية_الـ41 pic.twitter.com/pvJ7nylmax
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) January 5, 2021
وكان ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقدمة مستقبلي ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد.
هذا وبدأ قادة ورؤساء دول مجلس التعاون في الوصول إلى العلا لحضور اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.