وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة القصيم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة القصيم عن توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للجنسين، ذات الرتب العلمية (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)، وترغب إشغالها بالكفاءات الوطنية المؤهلة الحاصلة على درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات.

شروط وظائف جامعة القصيم:

وبيّنت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على الدرجات العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم.

– أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة لجميع المؤهلات الحاصل عليها من الخارج.

– أن تكون درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه متسقة فيما بينها في التخصص العام المراد التقديم عليه، ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس.

التقديم على وظائف جامعة القصيم:

وأوضحت الجامعة، أنه سيتم استقبال طلبات الراغبين في شغل هذه الوظائف إلكترونيًا، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 26/ 5/ 1442هـ، وحتى يوم السبت الموافق 3/ 6/ 1442هـ، وذلك عبر رابط التقديم الإلكتروني: (هنا).

وللاطلاع على تفاصيل التخصصات والشروط المطلوبة، الدخول عبر الرابط التالي: (هنا).

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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