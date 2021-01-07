وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وبفروع الشركة في محافظة الطائف.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم تخطيط الحسابات والأداء (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، التسويق).

– مدير قسم الرقابة المالية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والاقتصاد، والمالية).

– مشرف السلامة والأمن (الطائف): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 7 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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