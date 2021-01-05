وظائف إدارية شاغرة في الجمارك السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الجمارك السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول تأكيد الجودة التقني: شهادة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي/ أخصائي أول حوكمة الإيرادات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة، أو تقنية المعلومات).

– كبير أخصائيين/ أخصائي تقييم التميز وضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الجودة، نظم المعلومات الإدارية)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة.

التقديم على وظائف الجمارك السعودية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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