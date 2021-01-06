وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الفرع الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للأوقاف:

وأبرزت الهيئة العامة للأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير إدارة الحسابات الدائنة والمدينة: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، ويفضل شهادة الماجستير في تخصصَي: (إدارة الأعمال، أو المحاسبة).

– مدير إدارة التخطيط والأداء الاستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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