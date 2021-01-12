وظائف إدارية شاغرة في شركة بن زقر كورو

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بن زقر كورو المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة بن زقر كورو المحدودة:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف متاحة على مسمى:

– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية المحاسبة)، أو المجالات ذات الصلة.

– منسق الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة بن زقر كورو المحدودة:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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