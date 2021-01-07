وظائف إدارية شاغرة في شركة يونيليفر السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة يونيليفر السعودية “Unilever”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة يونيليفر السعودية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مطالبات التسعير: شهادة البكالوريوس في تخصصَي: (المالية، المحاسبة).

– مشرف المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، التجارة).

– مشرف مالي: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية.

التقديم على وظائف شركة يونيليفر السعودية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 7 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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