وظائف إدارية شاغرة في مجموعة السنبلة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة السنبلة لتصنيع المواد الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، على مسمى “مساعد مدير- مخطط التوريد”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى المتاجر التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

شروط وظائف مجموعة السنبلة:

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، أو إدارة سلسلة التوريد)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف مجموعة السنبلة:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 11 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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