وظائف إدارية شاغرة في مجموعة باسمح

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات باسمح التجارية:

وأبرزت المجموعة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي تطوير الأعمال (جدة).

– ممثل الحسابات الرئيسية (المدينة المنورة).

– محلل بيانات (جدة).

التقديم على وظائف مجموعة شركات باسمح التجارية:

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم أمس 28 يناير، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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