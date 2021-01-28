وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحاسبين القانونيين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب جودة الأداء.

– مستشار تنفيذي للتأهيل المهني.

– مستشار قانوني.

التقديم على وظائف هيئة المحاسبين القانونيين:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 28 يناير 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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