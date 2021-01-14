وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عام المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وكبير الاقتصاديين: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، أو البنوك، أو المالية)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة.

– رئيس المنتجات والشراكات: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، أو المالية، أو الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل شهادة الدكتوراه.

– محلل المصروفات الإدارية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدقق داخلي أول/ تدقيق العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، التجارة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 فبراير 2021م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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