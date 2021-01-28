وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المراعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وأبرزت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير منتجات المجموعة: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي مشتريات أول: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 28 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر