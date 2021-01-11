وظائف إدارية شاغرة لدى شركة ديافيرم في الرس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال، على مسمى “مشرف عيادة”؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للشركة في محافظة الرس بمنطقة القصيم.

شروط وظائف مجموعة شركة ديافيرم:

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حملة شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف مجموعة شركة ديافيرم:

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 11 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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