وظائف إدارية شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب ثالث: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المحاسبة، أو الإدارة المالية، أو الاقتصاد، أو التسويق، أو نظم المعلومات الإدارية، أو الإدارة العامة، أو إدارة المستشفيات، أو التحليل الكمي).

– مشرف الرواتب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، المحاسبة، الإدارة المالية، الاقتصاد، التحليل الكمي).

– مبرمج تطبيقات: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصَي: (هندسة البرمجيات، وعلوم الحاسب والمعلومات).

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 14 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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