وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الاستثمار

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الاستثمار:

وأبرزت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تطوير الأعمال/ قطاع المياه: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مدير تطوير الأعمال البحرية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف وزارة الاستثمار:

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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