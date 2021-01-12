وظائف إدارية شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد إداري ثانٍ: شهادة الدبلوم في أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة البكالوريوس.

– أمين مكتبة (للنساء): شهادة البكالوريوس في تخصص علوم المكتبات والمعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 28 جمادى الأولى 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 5 جمادى الثانية 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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