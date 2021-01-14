وظائف إدارية شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علاقات إعلامية: شهادة البكالوريوس في تخصص الصحافة، أو ما يعادلها.

– مساعد إداري ثالث: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة المكاتب، أو السكرتارية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مشغل رسومات أول: شهادة الدبلوم في تخصص تصميم الرسومات، ويفضل شهادة البكالوريوس.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الخميس الموافق 1 جمادى الثانية 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 8 جمادى الثانية 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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