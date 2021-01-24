وظائف إدارية شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار قانوني أول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص القانون.

– أخصائي توظيف ثانٍ (للنساء): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– مساعد مكتب (للنساء): شهادة الثانوية العامة فأعلى.

وظائف التقديم علىجامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الأحد الموافق 11 جمادى الآخرة 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الجمعة الموافق 16 جمادى الآخرة 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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