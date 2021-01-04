وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة محركات الطائرات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة محركات الطائرات:

وبينت شركة محركات الطائرات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل مالي/ الميزانية والتقارير.

– مشرف الخزينة والضرائب.

– محلل مالي/ المخزون.

التقديم على وظائف شركة محركات الطائرات:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 4 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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