وظائف إدارية شاغرة للجنسين في هيئة التخصصات الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “محلل بيانات”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

شروط وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

وأبرزت الهيئة أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإحصاء، علوم الكمبيوتر)، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

وأوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يناير 2021م.

وأللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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