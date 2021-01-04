وظائف إدارية شاغرة للخريجين في شركة نادك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة نادك:

وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق مشاريع الجودة (عدد وظيفتين).

– أخصائي موارد بشرية.

– منسق مشاريع سلسلة التوريد.

التقديم على وظائف شركة نادك:

وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 4 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مارس 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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