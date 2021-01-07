وظائف إدارية وصحية شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفّر وظائف شاغرة إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل نظام الاتصالات ثانٍ (الرياض).

– أمين مختبر/ خدمات الطوارئ (للرجال/ جدة).

– مساعد إداري ثالث (جدة).

– مساعد مكتب (جدة).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 23 جمادى الأولى 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 7 جمادى الثانية 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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