وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من المدينة المنورة، والرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– مدير المشتريات (المدينة المنورة).

– مندوب مشتريات (المدينة المنورة).

– متابع ثانٍ (المدينة المنورة).

– منسق التطوير النوعي للتمريض (المدينة المنورة).

– مساعد رئيس تمريض/ العناية المركزة الحرجة للأطفال (الرياض).

– أخصائي علاج طبيعي (الرياض).

– طبيب متخصص/ وحدة طب الرعاية التلطيفية (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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