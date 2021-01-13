وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– محلل التكامل.

– كاتب جناح.

– محلل المعلومات الصحية.

– طبيب متخصص/ العناية الحرجة للقلب.

– أخصائي تغذية علاجية أول.

– ممرض أول.

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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