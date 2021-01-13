وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة نادك في 7 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للخريجين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والدمام، وحائل، والطائف، ومشروع حرض).

تفاصيل وظائف شركة نادك:

وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف مبيعات (عدد 10 وظائف/ عدة مدن): شهادة الدبلوم في تخصصَي: (المبيعات، أو التسويق).

– مشرف صيانة (مشروع حرض): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة نادك:

وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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