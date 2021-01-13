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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

2021/01/13
الساعة 10:01 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:
2 التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تنمية اجتماعية.

– مدير الصحة والسلامة والبيئة.

– أخصائي تطبيقات أول.

– قبطان/ قائد قارب.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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