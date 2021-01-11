وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين في مجموعة الزامل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأبرزت مجموعة الزامل، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي موارد بشرية (للجنسين/ الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس أو فني/ الجودة والصحة والسلامة والبيئة (للرجال/ الدمام): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، الهندسة الكيميائية).

التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأوضحت مجموعة الزامل أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 11 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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