وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين في مشروع البحر الأحمر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– مهندس مشروع تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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