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#وظائف تعليمية وهندسية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS السعودية
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير

#وظائف تعليمية وهندسية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS السعودية

2021/01/18
الساعة 8:34 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف تعليمية وهندسية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS السعودية
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:
2 التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تعليمية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والطائف.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاضر في التوجيه واللغات الحديثة (الجبيل).

– قائد المناهج/ اللغات (الجبيل).

– منسق برنامج دعم العمليات والطيران/ التايفون (الطائف).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 18 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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