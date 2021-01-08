‎الرئيسية
حصاد اليوم
#وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS السعودية في 3 مدن

#وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS السعودية في 3 مدن

2021/01/08
الساعة 11:53 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
#وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS السعودية في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:
2 التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وتدريبية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم الجودة (الرياض).

– مستشار الحرب الإلكترونية/ التايفون (الرياض).

– مشرف متجر التسليح/ التايفون (الطائف).

– مدرب الزوارق السريعة (الظهران).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :